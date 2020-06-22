22 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
TrabzonsporTFF 1'İNCİ LİG 20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FKBEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
22.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:33
SÜPER LİG
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor21.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
TFF 1'İNCİ LİG 20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
Kaynak: DHA