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22 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

TrabzonsporTFF 1'İNCİ LİG 20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FKBEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

22 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
22.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:33

SÜPER LİG

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

TFF 1'İNCİ LİG 20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

 


Kaynak: DHA

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