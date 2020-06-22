22 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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22 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

22 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

22 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
22.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

03:50 Spor Kitaplığı

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Süper Lig Özetler

04:25 Almanya Bundesliga Özetler

04:45 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Napoli - Juventus

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:25 Süper Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Almanya Bundesliga Özetler

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:40 Napoli - Juventus

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:50 Efsanelerin İzinde

11:55 Hava Durumu

12:00 Maradona Belgeseli

12:15 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.

15:00 La Liga Özetler

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

16:00 Spor Bülteni

16:00 Spor Hafta Sonu

16:30 Napoli - Juventus

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Bülteni

18:30 Dakika Skor

20:00 İtalya Kupası Magazin

20:20 Stadyum

20:30 İngiltere Premier Lig Özetler

21:10 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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