22 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 03:50 Spor Kitaplığı 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 Süper Lig Özetler 04:25 Almanya Bundesliga Özetler 04:45 İngiltere Premier Lig Özetler 05:00 TFF 1. Lig Özetler 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Napoli - Juventus 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:25 Süper Lig Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Almanya Bundesliga Özetler 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:40 Napoli - Juventus 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 11:00 Spor Manşet 11:50 Efsanelerin İzinde 11:55 Hava Durumu 12:00 Maradona Belgeseli 12:15 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. 15:00 La Liga Özetler 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 16:00 Spor Bülteni 16:00 Spor Hafta Sonu 16:30 Napoli - Juventus 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Bülteni 18:30 Dakika Skor 20:00 İtalya Kupası Magazin 20:20 Stadyum 20:30 İngiltere Premier Lig Özetler 21:10 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com