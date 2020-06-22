22 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Süper Lig Özetler
04:25 Almanya Bundesliga Özetler
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Napoli - Juventus
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:25 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Almanya Bundesliga Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 Napoli - Juventus
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:50 Efsanelerin İzinde
11:55 Hava Durumu
12:00 Maradona Belgeseli
12:15 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
15:00 La Liga Özetler
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
16:30 Napoli - Juventus
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Dakika Skor
20:00 İtalya Kupası Magazin
20:20 Stadyum
20:30 İngiltere Premier Lig Özetler
21:10 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com