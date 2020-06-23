22 Haziran 2020 Haberleri
22 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
23.06.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:16
- Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
- Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
- Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
- Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
- Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
- Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
- Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
- Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
- Son Dakika: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı! Binada mahsur kalanlar var
- Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
- ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
- Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
- Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
- Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
- Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
- Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
- Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
- Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
- Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
- Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
- Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
- Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
- 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
- Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
- Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
- Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
- Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
- Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
- Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
- Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
- Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
- Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
- Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
- Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
- Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz