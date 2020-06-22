22 Haziran 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
22 Haziran 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
06:00 Güne Merhaba
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Haber
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Bugün
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
15:00 Günlük
15:00 Haber
16:00 Haber
16:00 Günlük
17:00 Günlük
17:00 Haber
17:30 Sporun Manşeti
18:00 Ana Haber
20:00 Uluslararası Göç Filmleri Festivali Kapanış Töreni
20:00 Tarafsız Bölge
21:00 CNN TÜRK Masası
Kaynak: InterSinema.com