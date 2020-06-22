22 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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22 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Haziran 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

22 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
22.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:17

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Süper Lig Maç Sonu

03:45 Z Raporu

04:00 beIN Manşet

04:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

05:15 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 Kısa Özet: MKE Ankaragücü - M. Başakşehir

06:30 TFF 1. Lig Kısa Özet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

07:45 Kısa Özet: BTCTURK Malatya - Göztepe

08:00 Kısa Özet: Y. Denizlispor - Beşiktaş

08:15 Süper Lig'in Gol Kralları

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:30 Süper Lig Maç Sonu

09:30 TFF 1. Lig Kısa Özet

09:45 Süper Lig Kısa Özet

10:00 Süper Lig Kısa Özet

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Z Raporu

12:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Maç Saati

13:00 Kısa Özet: Fenerbahçe - Kasımpaşa

13:15 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:15 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Saati

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19:00 Taraftar

19:15 Devre Arası

19:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

21:00 Galatasaray - Gaziantep FK

21:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

21:45 Süper Lig Devre Arası

21:45 Devre Arası

22:00 Galatasaray - Gaziantep FK

22:00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

22:00 Maç Saati

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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