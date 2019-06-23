22 Haziran 2019 Haberleri
22 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir
- Ali Koç, Ömer Faruk Beyaz'ı öve öve bitiremedi!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız
- Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
- Ersun Yanal'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj
- ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Onların en iyi arkadaşı olurum
- Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Fabian Delph'i istiyor!
- Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı
- A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarih yazdı!
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu 'Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?' paylaşımı
- TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar
- Sami Khedira, Beşiktaş'a önerildi
- İpek Soylu Portekiz'de finalde
- Dursun Özbek'ten Mustafa Cengiz'e sert sözler: Bakkal gibi yönetiyorlar
- Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu, hayatını kaybetti
- Fenerbahçeli Reyes'e Yunanistan'dan talip çıktı!
- Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi
- Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı
- Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dino Arslanagic: Fenerahçe'den kimseyle görüşmedim
- Polis, cadde ortasındaki kazmalı kavgayı ayırmakta güçlük geçti
- Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti
- İran medyasında 'tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var' iddiası
- Cenk Tosun tatil için Bodrum'u tercih etti!
- Seçim yasakları başladı
- İşte Fatih Terim'in teknik heyete sunduğu Yusuf Erdoğan raporu!
- Dışişleri'nden ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki
- Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
- Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı!
- Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
- Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek
- Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, direk dansı videosunu paylaştı
- Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı
- Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
- Anadolu Efes, şampiyonluk sonrası Brock Motum ile yollarını ayırdı
- Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular
- Diagne, Galatasaray'ın yeni sezon kampında yok! İşte bonservis bedeli
- Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı
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- Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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