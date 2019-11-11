22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu
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22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür kayıp olan 85 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

11.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:06
22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu

'nun ilçesinde 22 gündür kayıp olan 85 yaşındaki kadının cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kese köyünde ikamet eden Alzheimer hastası Fethiye Şenel (85)


20 Ekim'de kayboldu. 22 gündür aranan Şenel'in cansız bedeni akşam saatlerinde Çöyrük mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu. Jandarmaya verilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kadının bulunduğu alanda inceleme yaptı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, yaşlı kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.


Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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