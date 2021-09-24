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22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

Eskişehir'de 22 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlattı.

Eskişehir'de 22 gündür haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlattı.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Şüpheli Mohammed'in Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki evinde yapılan incelemelerde bulunan çorap, bıçak, çanta ile hırdavatçıdan alıp geri iade ettiği baltanın üzerinde Sally'nin DNA örneğine rastlandı. Sally'nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanında başlatılan aramalar, kepçe yardımıyla devam ediyor. - ESKİŞEHİR

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

22 gündür haber alınamayan Iraklı Sally şehir çöplüğünde aranıyor

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