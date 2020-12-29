22 günde 8 hırsızlık yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

22 günde 8 hırsızlık yaptılar

29.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:11
22 günde 8 hırsızlık yaptılar

Mersin'de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar güvenlik kameralarına da yakalanırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde son 22 günde gerçekleşen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, uzun süren çalışma soncunda şahısların M.A. ve V.U. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısları yakalamak için operasyon yapan ekipler, V.U.'yu evinde gözaltına alırken, M.A.'yı ise İstiklal Caddesi üzerinde kovalama sonucu yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahıslar, olayların ardından kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre sokakta rahat tavırlar sergileyen şüpheliler, pes dedirtti.

(Koray Ünlü/İHA)

22 günde 8 hırsızlık yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 22 günde 8 hırsızlık yaptılar | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:10:45. #1.14#
title