22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı - Haber
Adana, 3. Sayfa

22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı

Adana'da 1 ay içerisinde 2 farklı cinayet olayına karışan 3 kişi saklandıkları villada kıskıvrak yakalandı.

08.04.2020 23:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:12
22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı

Adana'da 1 ay içerisinde 2 farklı cinayet olayına karışan 3 kişi saklandıkları villada kıskıvrak yakalandı.

15 Mart Pazar günü saat 04.50 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 34 MSB 89 plakalı aracında kalaşnikofla silahlı saldırıya uğrayan Cüneyt Aksüt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı şüpheliler bu olaydan 22 gün sonra 6 Nisan Pazartesi günü Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi 4067 sokakta Kemal Daş'ı başından ve göğüsünden tabanca ile vurarak infaz etmişti.

Cinayet şüphelileri villada yakalandı

2 cinayet olayından sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceledikleri kamera kayıtlarından şahısların kimliklerini tespit etti. Ardından iz süren polisler 3 şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde bir sitedeki villada olduklarını tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, villaya düzenlendiği operasyonda, 2 olayın şüphelileri Seyfettin B., Cemil E., Abdullah A.'yı kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri villada yaptığı aramada, 7 adet sim kart, 2 cep telefonu, 2 adet M.A. adına düzenlenmiş sahte ruhsatlı tabanca ve bunlara aile 38 mermi, 2 çelik yelek ele geçirdi.

Yakalanan şahısların emniyette sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, 15 Mart Pazar günü işlenen cinayet olayında daha önceden 6 kişi tutuklanmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti Haber
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Şengör'den Altaylı'nın sözüne beklenmedik çıkış: Dangalaklık sektörü Haber
Şengör'den Altaylı'nın sözüne beklenmedik çıkış: Dangalaklık sektörü
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 23:58:01. #1.15#
title