22.Gün sahur menüsü! 4 Mayıs Salı 2021 Ramazan sahur menüsü
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22.Gün sahur menüsü! 4 Mayıs Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

22.Gün sahur menüsü! 4 Mayıs Salı 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi ikinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için menümüze bakın!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi ikinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

22.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Dere otlu Peynirli Mısır Ekmeği

- 2 tane haşlanmış yumurta

-Lor peyniri

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- zeytin

- yeşillik

- Bol su

DERE OTLU PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ

22.Gün sahur menüsü! 4 Mayıs Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

Kahvaltının yanında bir parça çok iyi gidiyor. Ekmek dedim ama ekmek yiyormuşsunuz gibi gelmiyor tuzlu kek gibi düşünün. Hem doyurucu hem lezzetli oldu

Dere otlu Peynirli Mısır Ekmeği

- 2 yumurta

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay bardağı mısır unu

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

- kaşar rendesi

- dereotu

Not: kaşar rendesi ve dereotu miktarı isteğe bağlı

Dere otlu Peynirli Mısır Ekmeği yapılışı;

- Öncelikle bütün malzemeleri iyice çırpıp karıştırın.

- Yapışmaz tavada kapağı kapalı bir şekilde 5-6 dakika kadar arkalı önlü pişirin.

Not: Kapağı kapalı pişmeli, sadece çevirmek için açın.

Afiyet olsun!

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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