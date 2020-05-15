22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
15.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:11

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

22. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan'ın son günleri yaklaştı. Akraba ve arkadaşlarınıza güzel bir iftar sofrası hazırlamak istiyorsanız, işte misafirlerinizi mest edecek bir iftar menüsü…

Misafirlerinizi ağırlayacağınız iftar sofrası için özel lezzetleri bir araya getirdik. Başlangıçta doyurucu bir çorbayla orucunuzu açacak, ana yemekte patlıcanın en güzel halini tadacaksınız.

Ardından bol malzemeli bir börek ve hafif bir zeytinyağlı dolma iftarınıza eşlik edecek.

Sofranın yıldızı ise Türk tatlılarının en güzellerinden biri olacak.

22. GÜN İFTAR MENÜSÜ

TOROS ÇORBASI

22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

İSLİM KEBABI

22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

TALAŞ BÖREĞİ

22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ZEYTİNYAĞLI DOLMA

22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

CEVİZLİ TEL KADAYIF

22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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