29.08.2019 14:56

Tokat'ta 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri başladı.

Şenlikler kapsamında Dudayev Parkı'nda düzenlenen şölende 50 çocuk sünnet ettirildi.

Belediye Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu, "Şehir dışında yaşayan gurbetçilerin de kentte olduğu bir tarihte düzenlenen şenliklerimize katılım fazla. Bugün sünnet olan 50 çocuğumuz için bu şenliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mevlit programının ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA