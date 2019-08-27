27.08.2019 12:00

Tokat'ta 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri yapılacak.



Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği ve Belediye işbirliği ile 3 gün sürecek 22. Geleneksel Topçam Şenlikleri'ni düzenleyeceklerini belirtti.



Şenlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla taçlandırmak istediklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı, zaferler ayıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da seslenişiyle aziz milletimiz büyük bir zafer elde ederek tarih yazmıştır. Bizler de Topçam Şenliklerimizle bu zaferleri taçlandırmak istedik. Şenliklerimiz zafer korteji ve zafer koşuları ile başlayacak. Şenlik süresince il dışından gelen misafirlerimizle hemşehrilerimizle buluşacağız. Bir ve beraber olarak şenliklerimizi yapacağız. Birbirinden değerli Tokatlı sanatçılarımızı misafir edeceğiz. Yine Tokat'ımızın kültürünü, gastronomisini ve geleneklerini tanıtmak için yarışmalar, sergiler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza yönelik yine birçok etkinlik bu şenliklerde yer alıyor."

Kaynak: AA