22 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 22 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
22 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda 8 farklı börek çeşitleri yapılıyor. Jüriler birazdan börekler için oylama yapacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Börekler ve düello eşleşmeleri şu şekilde: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
- Puf Böreği : Azize/Şükrü - 1 numara
- Talaş Böreği : Burcu/Hamza - 6 numara
- Laz Böreği : Mert/Emre - 3 numara
- Girit Böreği : Eren/Safanur - 5 numara
- Kol Böreği : Ateş/Milhan - 7 numara
- Boşnak Böreği : Hasan/Tahsin - 8 numara
- Gül Böreği : Mustafa/Dilara - 4 numara
- Avcı Böreği : Sergen/Araz - 2 numara
Henüz yarışma tamamlanmadı. Kazananlar yarışma sonunda açıklanacak.
- Puf Böreği kazananı : KIRMIZI TAKIM (ŞÜKRÜ)
- Talaş Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (BURCU)
- Laz Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (MERT)
- Girit Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (EREN)
- Kol Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (ATEŞ)
- Boşnak Böreği kazananı : KIRMIZI TAKIM (TAHSİN)
- Gül Böreği kazananı : -
- Avcı Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (SERGEN)
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
SKOR : MAVİ TAKIM 5 - 2 KIRMIZI TAKIM
Buna göre kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.
- Safanur
- Dilara
- Emre
- Tahsin
- Milhan
- Şükrü
- Hamza
- Araz
Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : TAHSİN
Tahsin 3. eleme adayı için isim söyleyecek.
Tahsin ilk eleme adayı olarak Emre'nin ismini söyledi.