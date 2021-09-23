22 Eylül 2021 Haberleri
22 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı 'yanlışlıkla' bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı
- Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı
- İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı
- Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
- Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı
- CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah
- Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu
- Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında görmeyen Rıdvan Dilmen, Nelsson transferini eleştirdi
- 12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı
- Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler
- Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar
- İmaj tazeleyen Tülin Şahin, yazın son günlerinin tadını bikinisiyle çıkardı
- Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi
- Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
- Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı
- Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı
- Trafik canavarı sahnede! Motosiklet sürücüsü, başkasının hatası yüzünden öldü
- Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
- Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı
- Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi
- Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Kuraklık karpuzu da vurdu! Bu senenin karpuz şampiyonu, geçen yılın gerisinde kaldı
- Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir
- İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında Kovid-19 ilacı da var
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi
- Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
- MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı
- Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
- Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 'tost fotoğrafı' davasını kazandı
- Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi
- Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri 'İstemeden yaptım' oldu
- Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor
- Misafirliğe geldiği kızını damadının öldürdüğünü öğrenen annenin feryadı, yürekleri paramparça etti
- James Rodriguez'den sürpriz tercih! Kariyerine Katar'da devam edecek
- Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerine güldüren tehdit
- En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
- Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
- Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi
- Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca, feci şekilde can verdi
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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