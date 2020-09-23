22 Eylül 2020 Haberleri
22 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
23.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:15
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- West Ham United teknik direktörü Moyes'un, Hull maçına 45 dakika kala koronavirüs testi pozitif çıktı
- Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
- Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek
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Kaynak: Haberler.com