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22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polis ve jandarma bölgesinden 22 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındılar.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis ve jandarma bölgesinden 22 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde polis bölgesinde bulunan 16 yazlık evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen A.G. ve Ü.Ş. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ş.'nin ayrıca S.A., M.K. ve K.Ç. ile birlikte Atakum ilçesinde jandarma bölgesinde 7 ayrı ev ve yazlıktan hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı, S.A., M.K. ve K.Ç. de jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ve polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

22 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

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