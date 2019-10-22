22 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

22.10.2019 09:27

Demir Grup Sivasspor'un parlayan yıldızı Mert Hakan Yandaş, DHA'ya konuştu:

"Öncelikli hedefim Avrupa'da oynamak"

"Milli takım için davet bekliyorum""Luka Modric'i örnek alıyorum"

Bülent Uygun: Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır"St. Pauli'ye takım demeye gerek duymuyorum""Milli takımdan çok büyük bir başarı bekliyorum""Türkiye'de 10 yıl içerisinde Anadolu'dan en az 2 şampiyon çıkacak"

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nı rekor katılımla Çorum'da yapacağız"40 ülke ile Çorum'da 29 Ekim kortej yürüyüşü yapacağız""İyi hazırlanıyoruz, çocuklarımızdan madalya bekliyoruz""Satranç çok kolay uygulanabilir, her yere erişebilir bir spor""Her çocuk mutlaka 1 sporla ilgilensin anlayışına en çok uyan branş satranç""Satranç oynayan çocuklar sınavlarda başarılı oldular"

BURSA'NIN YETENEKLERİ, İKİNCİ KEZ BARCELONA'NIN ÖZEL DAVETİYLE İSPANYA'DA BOY GÖSTERECEKBursa'da sokak aralarında top koşturan minik futbolcular, dünya devi Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada ikinci kez boy göstermeye hazırlanıyor. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan 'Barcelona CUP'ta mücadele edecek olan Nilüfer Futbol Kulübü'nün genç yetenekleri, bir kez daha hünerlerini sergileyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ22.00 A Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında, 1 puanla üçüncü sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, aynı puanla dördüncü sırada yer alan İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek. 22.00 Gruptaki diğer mücadelede ise 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa takımı Paris Saint-Germain, 2 puanla ikinci sırada yer alan Belçika ekibi Club Brugge ile deplesmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılarda Braga maçının hazırlıkları devam edecek.21.00 Portekiz ekibi Braga, İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇEİttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORBordo mavililer Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ HAFTA BAŞLIYORB Grubu22.00 Olympiakos - Bayern Münih22.00 Tottenham - Kızıl YıldızC Grubu19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb22.00 Manchester City - AtalantaD Grubu19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova

GÜREŞÇin'de düzenlenen 7'nci CISM Askeri Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonumuz Taha Akgül ile Fatih Yaşarlı mindere çıkacak.

TENİSTED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası10.00 19'uncu TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi19.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Zaragoza

19.30 CEZ Nymburk - Gaziantep Basketbol

Kaynak: DHA