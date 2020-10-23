22 Ekim 2020 Haberleri
23.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 01:19
22 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
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- Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu
- İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
- Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti
- Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı
- Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı
- Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var
- Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu
- Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
- Bayer Leverkusen, evinde Nice'yi 6-2 mağlup etti
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
- Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi
- Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba
- Avustralyalı askerlerden Afganistan'da vahşet! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüler
- Twitter hesabı hacklenen Donald Trump'ın kullandığı şifre açığa çıktı
- Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
- Görme engelli ve psikolojik sorunları olan şahıs, eşini defalarca bıçakladı
- İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı
- Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı
- Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten
- PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi
- İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı
- Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
- Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
- Yunanistan'ın 'Yunan savaş gemileri Oruç Reis'i bölgeden uzaklaştırdı' iddiasına Türkiye'den yalanlama geldi
- Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki Villarreal maçını İstanbul'da yapacak
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- Ekim ayında çiçek açıp, meyve veren armut ağacı şaşırttı
- Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor
- ABD'de George Floyd'u öldürmekten yargılanan polis memuru Chauvin'in suçlaması düşürüldü
- Artvin'de gökyüzünde ilginç anlar! Gören telefona sarıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi
- Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede
- Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı
- Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı
- Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi
- Huawei, yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Serisi'ni tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı
- Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü! Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ele alındı
- İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı