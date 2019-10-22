22 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
22 Ekim 2019 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 Gündem Futbol
15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu'Alanya - Moghavemat
17:00 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
21:00 Aktüel Futbol
22:00 Dakika Skor