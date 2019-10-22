22 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

22 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

22 Ekim 2019 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

22.10.2019 06:45
22 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Tatlı Yalanım

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Erkenci Kuş

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

11:00 Erkenci Kuş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Alemde Bir Gece

21:45 Alemde Bir Gece

23:15 Çember: Evimdeki Yabancılar

Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et