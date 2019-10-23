22 Ekim 2019 Haberleri
22 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
23.10.2019 00:18
- Younes Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi!
- Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esad, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
- McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Fatih Portakal'a Adnan Selçuk Mızraklı tepkisi
- Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
- Younes Belhanda taraftarı çıldırttı: Ne olur git
- Galatasaray-Real Madrid maçını 79 yabancı gazeteci izledi!
- ABD'den Türkiye-Rusya anlaşmasına ilk tepki: Türkiye çok fazla şey kazanmadı
- Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil
- Khabib, Galatasaray-Real Madrid maçını tribünden takip etti!
- Uzmanlar, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı Suriye mutabakatını değerlendirdi: ABD bölgede yenildi
- Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu
- Galatasaray tribününde dikkat çeken pankartlar!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu
- Türkiye-Rusya anlaşmasında 'Kamışlı hariç' ne anlama geliyor? Diplomatik kaynaklar açıkladı
- Pazar yerini savaş alanına çeviren sürücünün ehliyetine el konuldu
- Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan askerimiz şehit oldu
- Lübnan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
- Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı detayı
- ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması: NATO müttefikiyle asla savaşmayacağız
- Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu
- Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı
- Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları
- Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilecek
- Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik
- Suriye Milli Ordusu askerleri, YPG/PKK'nın intihar saldırısını son anda engelledi
- Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'e duygusal paylaşımıyla veda etti
- Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!
- Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'e yenildi!
- Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi
- KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği bir daha zor alır
- Cumhurbaşkanlığı'ndan 120 saat açıklaması: O süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilmezse daha kararlı şekilde devam ederiz
- AB'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda hayal kırıklığı yaşadık
- Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor
- Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi
- Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı
- Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz
- Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül'den asker selamı
- Şarkıcı Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
- Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı