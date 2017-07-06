22. Dünya Petrol Kongresi'ne Doğru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne ilişkin, "Enerjinin geleceği bir kez daha İstanbul'da belirleniyor. Türkiye sağladığı güven ve istikrarıyla enerjide anahtar rol oynamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.



Albayrak, Twitter hesabından, 9-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 22. Dünya Petrol Kongresi'ne ilişkin tanıtım filmini paylaştı.



Bakan Albayrak, "Enerjinin geleceği bir kez daha İstanbul'da belirleniyor. Türkiye sağladığı güven ve istikrarıyla enerjide anahtar rol oynamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kongreye, 100'ün üzerinde ülke ve yaklaşık bin 500 şirketten temsilciler, 50'ye yakın bakan, petrol ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren pek çok şirketin genel müdür ve yönetim kurulu başkanlarıyla 5 binden fazla ilgilinin katılması bekleniyor.