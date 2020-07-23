22 civcivle kümes açan genç sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu
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22 civcivle kümes açan genç sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu

22 civcivle kümes açan genç sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu Küçük çiftliğini " Harikalar Diyarına" çevirdi Erzurum'da bir genç tavuk sevdasından dolayı 22 civcivle kümes açtı.

22 civcivle kümes açan genç sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu
23.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:49

22 civcivle kümes açan genç sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu

Küçük çiftliğini " Harikalar Diyarına" çevirdi

ERZURUM - Erzurum'da bir genç tavuk sevdasından dolayı 22 civcivle kümes açtı. Kümesinde ki tavukları videoya çekip sosyal medyaya yükleyen genç, bir anda sosyal medya fenomeni oldu. Girişimci genç fenomenlikten kazandığı parayla kümesini büyüterek 200 tavuklu bir çiftliğe dönüştürdü.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde yaşayan 25 yaşında ki Turgut Canbaş liseyi bitirdikten sonra Açık Öğretim Fakültesinden üniversite okumaya karar verdi. Boş zamanını değerlendirmek isteyen girişimci Canbaş, babasına kümes açmak istediğini söyledi. Babasının onayıyla evlerinin bahçesinde küçük bir kümes yapan girişimci genç kümese ilk etapta 22 civciv aldı. Canbaş, civcivlerinin videosunu çekerek " Harikalar Diyarı" isimli You Tube hesabına yükledi. Kısa sürede 127 bin aboneye ulaşan genç bir anda fenomen haline geldi.

Fenomenlikten kazandığı parayla işini büyütmek isteyen Canbaş kümesine çeşitli süs tavukları aldı ve 200 tavukluk bir çiftliğe dönüştürdü. Girişimci gencin bir sonraki hedefi ise Doğu Anadolu'nun en büyük tavuk çiftliğini açmak.

Fenomen Turgut Canbaş, tavuk sevdasıyla bu işe başladığını ifade ederek, " Yıllar önce tavuk sevdasıyla bir kümes açmak istedim. Babam gibi sürekli bu iş için zorladım. Onlara çok ısrar edince sonunda kabul ettiler. Sonra babamla birlikte evimizin bahçesine kümes yaptık. İlk etapta 22 civciv ile başladık ve şuanda burası günümüzde 200 hayvana ulaştı. Takipçilerim sayesinde satışlarımız çok iyi durumda. Kümesimiz de bulunan birçok tavuk ve güvercinleri izleyicilerimize e-ticaret üzerinden pazarlıyoruz" dedi.

Canbaş, takipçileri sayesinde bu seviyeye geldiğini kaydederek," Bir gün evde otururken o kadar sıkıldım ki kümese gelerek video çekmeye başladım. Şuan 127 bin abonem 40 milyona yakın video izlenmem bulunuyor. Artan kitle ve gelen ilgi sebebiyle kümesi geliştirdim ve hayalini kurduğum hayvanları buraya getirerek burayı bir çiftliğe dönüştürdüm. Çok güzel dönüşler alıyorum. İllaki eleştirenlerde oluyor. Ama hepsinin canı sağ olsun. Bu kümes sayısında bir çok kişi kümes hayvancılığına başlıyor. Hedefim Erzurum'un ve Doğunun en büyük çiftliği olmak. Hayvanlar benim için çok değerli. Bugün onlar sayesinde buralara geldim. Bu popülerliği de izleyicilerime hizmet olarak sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Canbaş'ın küçük çiftliğinde tavuk haricinde, güvercin, köpek ve kaz türleri de bulunuyor.

Kaynak: İHA

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