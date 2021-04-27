22 Buzağı aldığı ineğine gözü gibi bakıyor

Kayseri'de bir besici, 22 buzağı doğuran ilk suni tohumlama buzağısı olan Fıstık'a gözü gibi bakıyor.

Kayseri'de bir besici, 22 buzağı doğuran ilk suni tohumlama buzağısı olan Fıstık'a gözü gibi bakıyor.

Melikgazi Gesi Mahallesi'nde hayvancılık işletmesi bulunan Cemal Göktaş Gözü gibi baktığı 22 yaşındaki simental ırkı hayvandan iki tane ikiz olmak üzere toplamda 22 adet buzağı aldığını dile getirdi.

Hayvancılığa çocuk yaşta başlayan ve bu meslekten emekli olan Cemal Göktaş, "Simental ırkı hayvan işletmemdeki ilk suni tohumlama buzağısı. Her sene düzenli yavru veriyor ve süt verimi yüksek olduğundan dolayı hayvandan vazgeçemiyorum" dedi.

Göktaş, işletmesindeki hayvanların birçoğunun genetiğinin bu hayvandan geldiğini, ineklerinin adını ilk doğduğunda Fıstık koyduklarını ve hayvanlarının aileden biri gibi olduğunu ifade etti. Fıstığın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Cemal Göktaş vadesi yetene kadar ineğine bakacağını, onun sütü ve yavruları sayesinde çocuklarını okuttuğunu, evlendirdiğini ve emekli olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı