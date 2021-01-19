Jandarma baskınında 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'de akaryakıt kaçakçılığına yönelik gerçekleşen operasyonda, 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece, akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Hareketli anların yaşandığı operasyonda, akaryakıt amacıyla kullanılmak üzere geri dönüşüm yağların kullanıldığı öğrenildi. Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir depodan çıkan hafif ticari araç, durduruldu. Yapılan kontrolde, araca yüklü IBC tanklarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Depoyu da kontrol eden ekipler, 19 bin litre daha kaçak akaryakıt buldu. Olayla ilgili depo yetkilisi M.D., depo çalışanı İ.M. ve kamyonet şoförü M.T. gözaltına alındı. Zanlıların kaçak akaryakıtı, Bornova'nın Pınarbaşı ve Işıkkent mahallelerindeki kamyon ve tır garajlarında piyasaya sürdüğü öğrendi. Haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/12 maddesi uyarınca adli işlem yapılan zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı