22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Sakarya'da 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs gözaltına alması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

12.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:05
22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Sakarya'da 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs gözaltına alması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.Y. ile, hakkında 'Hırsızlık ve Dolandırıcılık' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö., isimli şahıslar yakalandı. Her iki şahısta Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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