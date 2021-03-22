22 ayar bilezik kaç lira oldu? 22 ayar bilezik yükseldi mi? 22 ayar bilezik düştü mü?
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22 ayar bilezik kaç lira oldu? 22 ayar bilezik yükseldi mi? 22 ayar bilezik düştü mü?

22.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:04
22 ayar bilezik kaç lira oldu? 22 ayar bilezik yükseldi mi? 22 ayar bilezik düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası 22 ayar bilezik kaç lira oldu merak edildi. Peki, 22 ayar bilezik yükseldi mi? 22 ayar bilezik düştü mü? 22 ayar bilezik kaç lira oldu?

Hafta sonu ekonomi dünyasında birbiri ardına etkileyici gelişmeler yaşanmış, Pazar gecesi ise kurlarda ani değişiklikle gözlendi. Peki, 22 ayar bilezik kaç lira oldu? 22 ayar bilezik yükseldi mi? 22 ayar bilezik düştü mü?

22 AYAR BİLEZİK KAÇ LİRA OLDU?

22 ayar bilezik fiyatlarında son dönemde ani değişimler oldu.İşte güncel 22 ayar bilezik fiyatı:

ALIŞ(TL): 387,00

SATIŞ(TL) 399,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 375,00

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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