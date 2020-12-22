22 Aralık Salı DHA Spor Gündemi
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22 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

22.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:31
22 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Özkan Sümer hayatını kaybettiTürk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Sümer hayatını kaybetti

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. (ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

SÜPER LİG16.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor19.00 Galatasaray - GöztepeFENERBAHÇE17.00 Sarı-lacivertli takım Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.TAHKİM KURULU VE PFDKTahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.BASKETBOLTHY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - BarcelonaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Darüşşafaka Tekfen - Hereda San Pablo Burgos7DAYS EuroCup20.00 Frutti Extra Bursaspor - Nanterre 92 (5'inci hafta erteleme maçı)VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi erteleme karşılaşmaları12.00 İlbank - VakıfBank (6'ncı hafta)13.00 Sistem9 Yeşilyurt - Beylikdüzü Vol.İht. (12'nci hafta)AXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Halkbank - Tokat Belediye Plevne

19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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