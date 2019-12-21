: 22 Aralık Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

21.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:19

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

22 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- HADIMKÖY Mh., 75.YIL Cd., MUSTAFA İNAN Cd., ALPARSLAN Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33502-21240, 20323, 20868, 27839, 27444, 27566, 21729)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., 3034. Sk., 3030. Sk., 3091. Sk., 3090. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32246-21738-27263-20346-21833-27455-27285-20204-27163-27419)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32807-18547)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1143. Sk., 1142. Sk., 1141. Sk., 1140. Sk., 1139. Sk., 1138. Sk., 1149. Sk., 1148. Sk., 1147. Sk., 1146. Sk., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., ÇINAR Mh., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32787-20286)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32915-28893)

- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32916-28006)

- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32918-28335)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32919-28892)

- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., CUMHURİYET Mh., ESENTEPE Mh., ESKİ HABİPLER Mh., GAZİ Mh., HABİBLER Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., YAYLA Mh., YUNUS EMRE Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33124-HABİPLER ŞALT )

- İMRAHOR Mh., ÖZGÜ Sk., ATANUR Sk., ALYAPRAK Sk., UĞURLUDAĞ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33171-40005-29210)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 4. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33214-18617)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33187-

- ORTAMAHALLE Mh., MALTEPE Cd., FEVZİ PAŞA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33189-8656)

- YENİGÜN Mh., 3/3. Sk., 3. Sk., 5/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33216-18530)

- MİTHATPAŞA Mh., MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33222-9683,9688,9889,9716,9678,9806,9714,9687,9983,9750,9728,9772,9695,9760 T.M.)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33499-21755-27296TM)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33273-18235)

- CUMHURİYET Mh., ACAR Sk., BEGONYA Sk., BAHARLIBAHÇE Sk., ANADOLU Cd., YUDUM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33282-25101-25080-25297)

- 50. YIL Mh., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33338-28517 tm)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., SİLAHTAR Cd., DERSAADET Cd., TALATPAŞA Mh., ASLIHAN Sk., TERASEVLER Sk., İMRAHOR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında EMNiYETTEPE Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33356-9500,9697,9160,9161 T.M.)

- ÇIRÇIR Mh., ALİBEYKÖY Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33369-28402 TM)

- MİTHATPAŞA Mh., 2.ORKİDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33402-9957 T.M.)

- GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33467-23697 23134)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., MISIR Sk., SECİYE Sk., ÖZÇINAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33368-20203, 22485, 20465, 27301, 20504, 22537, 22377, 22715, 22364, 20628, 20593)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., BALABAN Mh., SANCAKTEPE Mh., FEVZİPAŞA Mh., GÜMÜŞYAKA Mh., İSMETPAŞA Mh., SEMİZKUMLAR Mh., YOLÇATI Mh., BEYCİLER Mh., ÇELTİK Mh., SEYMEN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33417-

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., BALABAN Mh., SANCAKTEPE Mh., FEVZİPAŞA Mh., GÜMÜŞYAKA Mh., İSMETPAŞA Mh., SEMİZKUMLAR Mh., YOLÇATI Mh., BEYCİLER Mh., ÇELTİK Mh., SEYMEN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-09:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33419-

- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., SANCAKTEPE Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., BÜYÜKYALI Cd., MİLLET Cd., GÜRPINAR Cd., GÜVERTE Sk., ÖDEMİŞ Sk., OVA Sk., HAMİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33427-26351,25717,25760,25187,25042,25389,25257,25088,25248,25398,25379,26195,25579,25576,25044,25748,25047,25048,25405,25049,25802,)

- YEŞİLBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., SEZGİN Cd., KAHRAMAN Cd., YİĞİTTÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33470-21071, 20704, 22802, 22803, 27052, 20306, 22692, 20748, 20705)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33411-9388,9285,9425,9371,9372,9346,9456,9033,9039,9519,9398,9510,9207,9550 T.M.)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33412-9114,9182,9833,9289,9095,9467,9093,9094 T.M.)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33413-9070,9613,9591,9533,9845,9092,9583,9238,9616,9069,9429,9118,9213,9080,9214,9656 T.M.)

- GÜRPINAR Mh., DEDE KORKUT Cd., PEKMEZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33500-22444)

- TEVFİKBEY Mh., 1.IRMAK Sk., ÖZLER Sk., SAMİ PAŞA Cd., GÖREMEN Sk., 1.ÇELEBİ Sk., 6.FATİH Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33449-11774)

- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., ASLAN Sk., AYNALIPEMBE Sk., CAMİMEYDANI Sk., ÇİTLENBİK ÇIKMAZI Sk., DİKİLİTAŞ Sk., EMİRHAN Cd., KARAKIŞ Sk., KARAKOL ÇIKMAZI Sk., KARDEŞLER Sk., SETÜSTÜ Sk., ŞEHİT CAHİT GÖKALP Sk., SİNCAP Sk., TOHUM Sk., TUĞRUL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33468-3506)

- HÜRRİYET Mh., EBABİL Sk., KANARYA Sk., PELİKAN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33476-22609 TM DEPAR 10)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33471-20951, 22398, 20413, 20397)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2262. Sk., 2263. Sk., 2261. Sk., PİRİ REİS Mh., 2269. Sk., 2270. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33474-22673 TM DP 2-5)

- BEŞYOL Mh., BEŞYOL YAN YOLU Sk., BİRLİK Cd., KARADENİZ Sk., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33534-11296-11243)

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