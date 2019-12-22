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22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14: 00 Osmanlıspor - İstanbulspor14: 00 BB Erzurumspor - Altay16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19: 00 Ekol Göz Menemenspor - BursasporAVRUPA'DAN FUTBOL14: 30 Atalanta -...

22.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:27
22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor

16: 30 - Medipol Başakşehir

19.00 - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG14: 00 - İstanbulspor14: 00 BB Erzurumspor - Altay16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19: 00 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL14: 30 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)17: 30 Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)19: 45 Juventus - Lazio (Merih Demiral)20: 30 Levante - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13: 00 Fenerbahçe Beko - TEKSÜT Bandırma15: 15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece17: 30 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol20: 00 Darüşşafaka Tekfen - Ormanspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16: 00 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol

VOLEYBOLAXA Sıgorta Kupa Voley13: 30 Arhavi Voleybol - Halkbank    

TENİS10: 00 Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek. 

 


Kaynak: DHA
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