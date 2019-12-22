22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
Demir Grup Sivasspor16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14: 00 Osmanlıspor - İstanbulspor14: 00 BB Erzurumspor - Altay16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19: 00 Ekol Göz Menemenspor - BursasporAVRUPA'DAN FUTBOL14: 30 Atalanta -...
Demir Grup Sivasspor
16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG14: 00 Osmanlıspor - İstanbulspor14: 00 BB Erzurumspor - Altay16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19: 00 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL14: 30 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)17: 30 Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)19: 45 Juventus - Lazio (Merih Demiral)20: 30 Levante - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13: 00 Fenerbahçe Beko - TEKSÜT Bandırma15: 15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece17: 30 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol20: 00 Darüşşafaka Tekfen - Ormanspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16: 00 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol
VOLEYBOLAXA Sıgorta Kupa Voley13: 30 Arhavi Voleybol - Halkbank
TENİS10: 00 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek.