22 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Aralık 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Spor Bülteni
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
17:25 Spor Kitaplığı
17:30 Aktüel Futbol
17:30 Futbol Aklı
18:00 Spor Merkezi
18:55 İstanbulspor - Bursaspor
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com