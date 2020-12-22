22 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
22 Aralık 2020 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:15 Kayakla Atlama
01:00 Haberler
01:05 Kayakla Atlama
02:00 Snooker
02:30 Biatlon
03:00 Biatlon
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Kayakla Atlama
07:00 Alp Disiplini
07:00 Kızak
07:45 Biatlon
08:00 Alp Disiplini
08:00 Kayakla Atlama
08:10 Biatlon
09:10 Biatlon
09:20 Kızak
09:40 Alp Disiplini
10:20 Kızak
10:30 Alp Disiplini
10:30 Nordic Combined
11:00 Kayaklı Koşu
11:10 Alp Disiplini
11:35 Kızak
12:00 Biatlon
13:00 Biatlon
13:00 Kayakla Atlama
13:05 Nordic Combined
14:00 Biatlon
14:15 Alp Disiplini
14:45 Kayaklı Koşu
15:00 Biatlon
16:00 Nordic Combined
16:00 Snooker
16:15 Biatlon
16:30 Kayaklı Koşu
17:00 Futbol
17:05 Nordic Combined
17:45 Kayakla Atlama
18:30 Kayakla Atlama
18:40 Alp Disiplini
19:30 Biatlon
19:35 Alp Disiplini
19:45 Kızak
20:15 Biatlon
20:45 Haberler
20:45 Snooker
20:50 Alp Disiplini
21:00 Alp Disiplini
21:50 Haberler
21:55 Snooker
22:30 Futbol
22:35 Alp Disiplini
23:45 Haberler
23:50 Wrc
Kaynak: InterSinema.com