22 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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22 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.12.2020 06:46
22 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Aralık 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

00:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Fransa'dan Futbol

02:00 Maç Saati

03:30 Süper Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

04:30 Süper Lig

05:45 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:45 Maç Saati

06:45 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

10:30 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Teknik

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

14:45 My Story

15:00 Taraftar

15:00 Süper Lig

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

16:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

17:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Galatasaray - Göztepe

19:00 İH Konyaspor - DG Sivasspor

19:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor

19:45 Süper Lig

20:00 İH Konyaspor - DG Sivasspor

20:00 Galatasaray - Göztepe

20:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Taraftar

Kaynak: InterSinema.com

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