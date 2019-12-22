22 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
22 Aralık 2019 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:30 Maç Saati
02:00 Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
08:45 Maç Sonu
10:00 Süper Lig
10:30 Maç Sonu
11:00 90 Dakikada 90 Gol
11:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
12:00 Derbiye Doğru
12:00 Futbolun Şehirleri
13:35 Maç Başlıyor
14:00 Gençlerbirliği - DG Sivasspor
14:45 Devre Arası
15:00 Gençlerbirliği - DG Sivasspor
16:00 Maç Sonu
16:35 Maç Başlıyor
17:00 Maç Önü
17:15 Devre Arası
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
19:45 Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
21:00 Maç Sonu
21:15 Devre Arası
23:00 Maç Saati