22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada (2)

22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARMIŞHatay'ın İskenderun ilçesinde 22 ayrı aracın lastiklerini kesen S.K., (21) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARMIŞ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 22 ayrı aracın lastiklerini kesen S.K., (21) ifadesi alınmak üzere  emniyete götürüldü. S.K.'nin ailesi de emniyete gelerek çocuklarının psikolojik rahatsızlığı olduğunu, zaman zaman kendine ve çevreye zarar verdiğini ileri sürdü. İfadesi alınıp serbest bırakılan S.K., tedavisi için hastaneye yatırıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Cristiano Salih Uçan Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:47:31. #1.16#

title