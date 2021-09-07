22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada (2)

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARMIŞHatay'ın İskenderun ilçesinde 22 ayrı aracın lastiklerini kesen S.K., (21) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARMIŞ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 22 ayrı aracın lastiklerini kesen S.K., (21) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. S.K.'nin ailesi de emniyete gelerek çocuklarının psikolojik rahatsızlığı olduğunu, zaman zaman kendine ve çevreye zarar verdiğini ileri sürdü. İfadesi alınıp serbest bırakılan S.K., tedavisi için hastaneye yatırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ