22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım

ALANYA, ANTALYA (İHA) - "Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 13 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde 22. Alanya Atatürk Alanya Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 13 Şubat Pazar günü Alanya Anıt önünde yapılacak.

12 Şubat Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında Alanya Belediye Binası arkasında yarışmacılara göğüs numaraları verilecek. 13 Şubat Pazar günü saat 08.00 ile 15.00 arasında Atatürk Caddesi ve Tosmur Kavşağı arası yol çift taraflı olarak trafiğe kapalı olacak. - ANTALYA