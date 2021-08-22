22 Ağustos Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

22 Ağustos Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 22 Ağustos Pazar Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos Pazar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6438331

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 22/08/2021 00:00:00 - 22/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6438424

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk/ FATİH mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ TAYAKADIN mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ ÇİLİNGİR mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah sk/ AĞAÇLI mah sk/ GÖKTÜRK MERKEZ mah sk/ IŞIKLAR mah sk/ ODAYERİ mah sk/ PİRİNÇÇİ mah sk/ İHSANİYE mah sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah sk bölgelerinde 22/08/2021 01:00:00 - 22/08/2021 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6438474

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk/ ANADOLU mah sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BAKLALI mah sk/ BALABAN mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOYALIK mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ DURUSU mah sk/ HACIMAŞLI mah sk/ HARAÇÇI mah sk/ HİCRET mah sk/ KARABURUN mah sk/ KARLIBAYIR mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk/ NENEHATUN mah sk/ SAZLIBOSNA mah sk/ TAYAKADIN mah sk/ TAŞOLUK mah sk/ TERKOS mah sk/ YASSIÖREN mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ YENİKÖY mah sk/ YUNUS EMRE mah sk/ ÇİLİNGİR mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ HÜRRİYET mah sk/ KARADENİZ mah sk/ KARAYOLLARI mah sk/ MERKEZ mah sk/ MEVLANA mah sk/ YENİDOĞAN mah sk/ ŞEMSİPAŞA mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk/ ESENTEPE mah sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ YUNUS EMRE mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 22/08/2021 01:00:00 - 22/08/2021 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6429446

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 22/08/2021 09:00:00 - 22/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6429535

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, AZZAM, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KERMES, KORUİÇİ, MABET, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, EBUSUUD, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, YAZGI sk bölgelerinde 22/08/2021 09:00:00 - 22/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6430267

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AHİ EVRAN, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, ALTUN, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, AŞKINAY, BALAT, BAMBU, BEDİRHAN, BOZ, BİLNUR, BİRLİK, BİRUNİ, CAHİT SITKI TARANCI, CANSUN, CİVELEK, DAVET, DENİZATI, DR. SADIK AHMET, DİVİT, ENGİNSOY, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERMAN, FERZAN, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GURUR, GÖK, GÖÇMEN, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HURİ, HÜNKAR, HİTİT, KAYACIK, KAYAPINAR, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, KIRKPINAR, KIŞLA, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, MESUT AKGÜNAY, MEVLANA, MURATLI, MÜNİR, MİNYATÜR, NAİME, NİHAL, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, OMURTAK, PAZARYOLU, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, RUKİYE, SADET, SAFRAN, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SALİME, SAİME, SEKBAN BAŞI, SELİN, SEVİNÇ, SEZGİ, SIHHİYE, SU YOLU, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TEPECİK, TEVFİK, TOPAĞACI, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, UZAY, VARAN, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, YENİPAZAR, ZİYA MERİÇ, ÇARŞAMBA, ÇÖL, ÖZVERİ, ÜLKÜ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ, ŞENNUR, ŞENSOY, ŞERAFETTİN sk/ SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 707. sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6430262 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ALİ RIZA BEY, CELAL BAYAR, DR. MİTHAT MARTI, FAHRİ KORUTÜRK, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ZÜBEYDE HANIM, ÖZGÜLER, İBNİ SİNA sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3088. sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6430268

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, AYASOFYA, SERİN, ZİYA MERİÇ, İZCİ sk/ HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, SÜHEYLA, TERAKKİ, ZEMİN sk/ YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU, UZUNÇAYIR, VİCDAN, İHSANGAZİ sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 6430264

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KADRİ ENDER, KAŞMİR, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, ROTA, SULTANHİSAR, TENHA, YAŞAR DOĞU, ÇARŞAMBA, ÇİTLEMBİK DEDE sk/ HASTANE mah 29 MAYIS, AKDEMİR, AKGÜNAY, AKÇAKAVAK, AYANOĞLU, AYASOFYA, AYFER, AZİM, BALABAN, BALKANLAR, BEKİR, BORAN, BOSTAN, BURÇ, CONK BAYIRI, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, DOSTLAR, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASTANE, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MAVİ ZÜMRÜT, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, NUSRET ARMAN, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, OĞUZATA, POSTANE, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, İLKBAHAR, ŞADIRVAN, ŞEHMUZ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 22/08/2021 23:00:00 - 23/08/2021 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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