22 Ağustos 2021 Haberleri
22 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi
- Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
- İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil
- Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, 'Senin hatan' diyerek tecavüz etti
- Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona Rıdvan Dilmen'den net yorum: Normal gol iptal edildi
- Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi
- Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
- AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı
- Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor
- Güzelliğinden hiçbir şey eksilmedi! Tuba Büyüküstün'den sıfır makyaj pozu
- Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı
- Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
- Vitor Pereira'nın yeni prensi Muhammed! Antalyaspor maçına Mesut Özil yedek kulübesinde başlayacak
- Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
- Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin
- Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
- Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi
- Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu
- Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum
- Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?
- İzinsiz girdikleri ormanda araçları yandı, ceza yemekten kurtulamadılar
- Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı
- Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret
- Bakan Soylu, anne köpeğin ekipleri yönlendirmesi sonucu kurtarılan köpeğe 'Bozkurt' ismini verdi
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
- Fenerbahçe'de sıra Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
- Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
- Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in şaşırtan değişimi: Genç kıza dönmüş
- 8 yaşındaki çocuk, fıstık toplarken kalbine isabet eden kurşunla öldü
- Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
- Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı
- 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı
- Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi
- Aşısız üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
- Taliban'dan direnişçilerin son kalesi Pençşir'e büyük yığınak! Efsane komutanın oğluna mühlet verildi
- Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli yemek kuryeliği yapıyor
- Batuhan Karadeniz'den herkesi şaşırtan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
- Süper Lig'de yılın bombasını Galatasaray patlatıyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.