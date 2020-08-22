22 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:30 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden 01:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm 02:15 Tehlikeli Yürüyüş 04:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 05:50 Asuman'la Sevgili Dünürüm 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 10:00 Cumartesi Sürprizi 12:45 Kuaförüm Sensin 13:00 Kalbimin Efendisi 15:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm 15:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:30 Kelebekler Kaynak: InterSinema.com