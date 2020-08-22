22 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
22.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 B Planı
00:30 Rocky 3
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
13:00 Çatı Katı Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Iron Man 3
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man 3
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
22:30 Rocky 3
23:15 Çatı Katı Aşk
Kaynak: InterSinema.com