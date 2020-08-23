22 Ağustos 2020 Haberleri
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22 Ağustos 2020 Haberleri

22 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.

22 Ağustos 2020 Haberleri
23.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:19

Manşet

Haberler

FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Magazin
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Güncel
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı
Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
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