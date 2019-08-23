22 Ağustos 2019 Haberleri
22 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
23.08.2019 00:18
- Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü
- Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı
- Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı
- 14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu
- Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar
- Arap şeyhi gibi giyinen Rektör Ağırakça görevden alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız
- Süper Loto sonuçları 22 Ağustos: Süper Loto'dan bir kişiye 36 milyon lira!
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt!
- N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti
- Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti
- Trabzonspor, AEK'i 3-1 mağlup etti
- İspanya'da 555 kadının etek altı görüntülerini çeken sapık, suç üstü yakalandı!
- Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı
- Kocaeli'de vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllardan illallah etti
- Arkadaşının şakasına gülen milli sporcu Alex Danson'ın hayatı karardı!
- Bankaların satışa çıkardığı konutlar, KDV olmadığı için yüzde 40 daha ucuza satılıyor
- Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı
- Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı
- Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkeden güven mektubu!
- Junior Agogo hayatını kaybetti
- Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek
- Paulo Dybala'dan orman yangınlarına tepki: Geleceğimiz yanıyor
- Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı
- Ekrem İmamoğlu eşinin, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle bir araya gelmesi hakkında konuştu
- Al İttifak, Mbaye Diagne yerine Souleymane Doukara'yı transfer etti!
- Interpol, çete lideri Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı
- 91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı
- Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı
- 2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
- HDP'li meclis üyesi 'Etnik köken siyaseti yapıyorsunuz' diyerek partisinden istifa etti
- HAK-İŞ ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı
- Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı
- Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu
- Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!
- Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi
- Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı
- İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor