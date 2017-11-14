22,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun’da hakkında 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun'da hakkında 22,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında "adam öldürmek" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen H.Ö.'yü (46) İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN