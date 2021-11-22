22-28 Kasım Haftalık Etkinlikler
22-28 Kasım Haftalık Etkinliklere Katılım Bilgileri ;22 Kasım 2021 -16: 30Hızlı Ekonomi - @gedikedu Youtube Kanalı23 Kasım Salı, Saat 14: 00Görsel İletişim Tasarımı Bölümü"Grafik ve Görsel İletişim Tasarımında Tipografinin Gerekliliği ve Önemi"Konuşmacı: Prof.
22-28 Kasım Haftalık Etkinliklere Katılım Bilgileri ;
22 Kasım 2021 -16: 30
Hızlı Ekonomi - @gedikedu Youtube Kanalı
23 Kasım Salı, Saat 14: 00
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
"Grafik ve Görsel İletişim Tasarımında Tipografinin Gerekliliği ve Önemi"
Konuşmacı: Prof. Namık Kemal Sarıkavak
Hacettepe Üniversitesi Grafik Ana Sanat Dalı, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Meeting ID: 965 3073 9595
Passcode: 189652
23 Kasım Salı, Saat: 16. 00
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
"Türk-AB İlişkileri: Bitmeyen Senfoni"
Konuşmacı: Doç. Dr. Burak Erdenir
Eski AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Meeting ID: 967 6149 9645
Passcode: 426069
24 Kasım 2021, Saat: 10. 30
Gastronomi ve Mutfak Sanatları & Aşçılık Ortak Etkinliği
MYO Konferans Salonu
Konuk:
Meri Simyonidis
Yazar, Araştırmacı ve Mezedaki Sahibi
Moderatörler:
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Huriye Zafera
Aşçılık Program Başkanı
24 Kasım 2021 : Saat 10: 30
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakütesi BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK PANELİ -PROF. Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Panelistler : PROF. DR. Banu MANAV
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi "Atatürk ve Güzel Sanatlar Eğitimi"
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AYDIN YÖNET Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi"Cumhuriyet'in İlk Köy Ortaokulları; Piraziz Şeyhli Köyü Okulu"
Eğitim Yöneticisi/Psikolog Sevgi ONAY "Atatürk'ün Sağlık Alanındaki Devrimleri ve Sağlık Eğitimi"
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ŞİŞMAN İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi " Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın ve Eğitim Reformları"
Meeting ID : 983 7261 7961
Passcode: 175208
24 Kasım Çarşamba, Saat 14: 00
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
"21. Yüzyılda Öğretmenlik"
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayla Oktay
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayla Taşkıran Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Meeting ID: 946 4073 3804
Passcode: 12345
25 Kasım Perşembe, Saat: 10: 00-17: 00
"İstanbul Gedik Üniversitesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Pendik Çalıştayı"
Yer: GEDİK Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu
Ayrıca online yayınlanacaktır :
Meeting ID: 967 8721 0664
Passcode: 289294
25 Kasım Perşembe, Saat 11: 00
Grafik Tasarımı Programı
"Kariyer ve Gelişim Yolcuğu"
Konuk: Hilal Suerdem
KİĞILI CEO
26 Kasım Cuma, Saat 16: 00
Mühendislik Fakültesi
"Endüstri Mühendisliği Webinarları 1"
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nihat Akkuş
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan
İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Moderatör:
Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat
İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Meeting ID: 922 1943 6737
Passcode: 339702
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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