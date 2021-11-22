22-28 Kasım Haftalık Etkinlikler - Haberler
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22-28 Kasım Haftalık Etkinlikler

Habermetre - Haberler | Toplum
22-28 Kasım Haftalık Etkinlikler

22-28 Kasım Haftalık Etkinliklere Katılım Bilgileri ;22 Kasım 2021 -16: 30Hızlı Ekonomi - @gedikedu Youtube Kanalı23 Kasım Salı, Saat 14: 00Görsel İletişim Tasarımı Bölümü"Grafik ve Görsel İletişim Tasarımında Tipografinin Gerekliliği ve Önemi"Konuşmacı: Prof.

22-28 Kasım Haftalık Etkinliklere Katılım Bilgileri ;

22 Kasım 2021 -16: 30

Hızlı Ekonomi - @gedikedu Youtube Kanalı

23 Kasım Salı, Saat 14: 00

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

"Grafik ve Görsel İletişim Tasarımında Tipografinin Gerekliliği ve Önemi"

Konuşmacı: Prof. Namık Kemal Sarıkavak

Hacettepe Üniversitesi Grafik Ana Sanat Dalı, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Meeting ID: 965 3073 9595

Passcode: 189652

23 Kasım Salı, Saat: 16. 00

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

"Türk-AB İlişkileri: Bitmeyen Senfoni"

Konuşmacı: Doç. Dr. Burak Erdenir

Eski AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Meeting ID: 967 6149 9645

Passcode: 426069

24 Kasım 2021, Saat: 10. 30

Gastronomi ve Mutfak Sanatları & Aşçılık Ortak Etkinliği

MYO Konferans Salonu

Konuk:

Meri Simyonidis

Yazar, Araştırmacı ve Mezedaki Sahibi

Moderatörler:

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Huriye Zafera

Aşçılık Program Başkanı

24 Kasım 2021 : Saat 10: 30

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakütesi BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK PANELİ -PROF. Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Panelistler : PROF. DR. Banu MANAV

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi "Atatürk ve Güzel Sanatlar Eğitimi"

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AYDIN YÖNET Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi"Cumhuriyet'in İlk Köy Ortaokulları; Piraziz Şeyhli Köyü Okulu"

Eğitim Yöneticisi/Psikolog Sevgi ONAY "Atatürk'ün Sağlık Alanındaki Devrimleri ve Sağlık Eğitimi"

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ŞİŞMAN İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi " Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın ve Eğitim Reformları"

Meeting ID : 983 7261 7961

Passcode: 175208

24 Kasım Çarşamba, Saat 14: 00

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

"21. Yüzyılda Öğretmenlik"

Konuşmacı: Prof. Dr. Ayla Oktay

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayla Taşkıran Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Meeting ID: 946 4073 3804

Passcode: 12345

25 Kasım Perşembe, Saat: 10: 00-17: 00

"İstanbul Gedik Üniversitesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Pendik Çalıştayı"

Yer: GEDİK Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu

Ayrıca online yayınlanacaktır :

Meeting ID: 967 8721 0664

Passcode: 289294

25 Kasım Perşembe, Saat 11: 00

Grafik Tasarımı Programı

"Kariyer ve Gelişim Yolcuğu"

Konuk: Hilal Suerdem

KİĞILI CEO

26 Kasım Cuma, Saat 16: 00

Mühendislik Fakültesi

"Endüstri Mühendisliği Webinarları 1"

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Nihat Akkuş

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Moderatör:

Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat

İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Meeting ID: 922 1943 6737

Passcode: 339702

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