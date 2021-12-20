22.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 22. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/8, Enek/4, Enek/11, Enek/22 ve Enek/10 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sarıbük Mahallesi, Hırbe Çiftliği, Sarıbük, Nalçabasmaz Çiftliği ve 4037 Sokağa 9: 45-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İbrahim Ağa Sokak Hasanlı Mahallesi 1, Sokak Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10, Bohşin/16, Bohşin/17 ve Bohşin/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Çay ve Şahin Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Işıklı, Kale ve Tatarlı Mahallesine 8: 30-16: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahalesi Arpaderesi Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi Atatürk, 14, 15, ve 8215. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmöece Mahallesi, 567, 595, 594, 745, 604, 592. ve 590. Sokak, Ballıöz Mahallesi, Çokur Bahçe, Merkez, 9254. ve 9255. Sokağa 13: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aktepe Mahallesi Atahan, Atatürk (Kanatlı), Bahar, Başak, Cahit Kıraç, Doğan, Güngördü, Güven, Girne, Hürriyet, Karaman, Karanfil, Katranlık, Kenan Evren, Malazgirt, Menderes, Necip Fazıl, Nihat Erim, Polatkan, Saray, Ufuk, Yeşil, Yıldız, Zorlu, Çalışır, Çilek, Özal, İnönü, İpek, Şht. Piyade Er Yusuf Kaya, Zümrüt, Çamlıca, İstiklal, Şahinbey, Şehit Nuri Vaner, Adnan Kahveci, Arslan, Atatürk, Barbaros, Bağlar, Bilginler, Derviş Paşa, Emek, Bulut, Gül, Gürsel, Horasan, Işık, Karaca, Kültür, Mimar Sinan, Seyhan, Eker, Sümbül, Topel, Çiğdem, Elçibey, Genç Osman, Kocatepe, Maden, Tunahan Vakıf, Yılmaz, Çelebi, Abdullah Gül, Ateş, Demirci, Fazilet, Kafkas, Lale, Seyran, Fatih, Akpınar, Bayırlı, Demirkol, Fırat, Güngörmüş, Hakan, Kıbrıs, Milli Egemenlik, Pınar, Güzel, Yıldırım, Çıkmaz, İbrahim Karaoğlan Oğlu ve, Buhara Sokak, Küreci Mahallesi Cumhuriyet, Menderes, Adalet, Kemal Paşa, Yeşil, Yunus Emre, Alparslan, Sanayi, Buse, Orhan Veli, Şükrü Paşa, Cami, Yıldırım Beyazıt, Gündüz, Barbaros, Güven, Pınar, Katranlık, Yıldız, Gül, Tunahan, Ümit, Deniz, Eser, İnci, Hayat, Başak, Ceylan, Konur, Bağlar 2, Muharremoğlu, Güzlek, Zeytin Ağacı, Ufuk, Selimiye, Karanfil, Başarı, Barış, Hürriyet, Fatih, Derviş Paşa, Bozat, Mulla, Atatürk, Namık Kemal, Dervişoğlu, Susam, Bağlar, Yavuz Sultan Selim, Azerbeycan, Dere, Meydan, Menderes 2, Nur, Zafer, Gizem, İstasyon, Orhan Gazi, Menderes Karayolları, Eleyler, Bükler, Çeçen, Çavuşlar 1, Azeri ve, Çavuşlar 2. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Demrek Mahallesi Demrek, Demrek Gölü, Demrek Toplu, Deliçay/Mezrası, Menderes Karayolları, Deliçay/Mezrası9, Deliçay/Mezrası8, Demrek Gölü/1, Demrek1, Deliçay/Mezrası5, Deliçay/Mezrası4, Deliçay/Mezrası7, Deliçay/Mezrası3, Deliçay/Mezrası6, Deliçay/Mezrası1 ve Deliçay/Mezrası/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alibeyçağlı Mahallesi Alibeyçağılı, Alibeyçağıllı/6, Alibeyçağıllı/4 ve Alibeyçağıllı/2 Sokak, Karaelmaslı Mahallesi Karaelmaslı Sokak, Saylak Mahallesi Saylak ve Celiller Sokak, Taşoluk Mahallesi Taşoluk, Taşoluk/5 ve Taşoluk/7 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Baldıran Mahallesi Baldıran İskanı, Baldıran ve Baldıran İskanı/19 Sokak, Başpınar Mahallesi Tof, Başpınar, Höyük, Hırsızpınar, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2, Başpınar/14, Çiloğlanhüyüğü Mahallesi İsken, Çiloğlan ve Ertuğrulgazi/3 Sokak, Gölbaşı Mahallesi 1. Atatürk, Yeşil ve 2. Atatürk Sokak, İçada Mahallesi İçada, İçada İskanı, İçada/9, İçada/10 ve İçada/13 Sokak, Kamberlikaya Mahallesi 1. Mevki, 5. Mevki, 3. Mevki, 2. Mevki ve 6. Mevki Sokak, Muratpaşa Mahallesi Karakol, Köprü, Han, Muratpaşa/1, Han/3 ve Muratpaşa/5 Sokak, Kızılkaya Mahallesi, Dağ, İskan ve Merkez Sokak, Özkızılkaya Mahallesi, Burunkızılkaya, Özkızılkaya, Özkızılkaya/8, Özkızılkaya/2, Özkızılkaya/15, Özkızılkaya/11 ve Özkızılkaya/3 Sokak, Sucu Mahallesi Sucu Sokak, Torun Mahallesi Torun ve Torun/3 Sokak, Adalar Mahallesi Adalar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi, Çiğdede, Deniz, Kurtderesi, General Şükrü Kanadlı, Mağaracık ve Kapısuyu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi, Atatürk, Atatürk (Cumhuriyet), 202, Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 106, 101, 109, 111, 103, 104, 216, 3709, 3713. ve Kuşalanı/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi, 57, Anılar, Kızıl, Nefşi, Plaj, Süs, Tünel, Ulubatlı Hasan, Zambak, 50, Mehmet Aslan, 196, 197, 186, 408, 431, 409, 6124, 6137, 6138, 6140, 6141, 6162, 6163, 6152, 6153, 6155, 6156. ve, 6157. Sokak, Deniz Mahallesi, 51, Yaşar Kemal, 49, Başkan, 17, Erenler, Ganim Canbolat, Hasan Hüseyin, Mehmet Aslan, Tünel, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Şht. Burhan Sezer Rencüzoğulları, 18, 212, 210, 209, 208, 207, 202, 211, 206, 403, 405, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 6317. 6304, 6306, 6307, 6314, Samandağ Antakya Çevre Yolu, 6327, 6329, 6334, 6336, 6344, 6355, 6358, 6361. ve, 6363. Sokak, Kurtderesi Mahallesi, 28, Gül, Tünel, Yıldırım, Uğurmumcu, Yaşar Kemal (Kurtderesi) ve, 6507. Sokak, Yeni Mahalle, Liman, Ova ve, Süs Sokak, Mağaracık Mahallesi, Sahil, Uğur Mumcu, Barış, İstiklal, Kumsal, 407 ve, Samandağ Antakya Çevre Yolu Sokak, Kapısuyu Mahallesi, Çevlik, Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, 7361, 7386, 7358, 7367, 7368, 7372, 7379, 7383, 7384, 7385, 7390, 7391, 7410. ve, 7381. Sokağa 10: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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