İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22. 12. 2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22. 12. 2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21. 12. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet