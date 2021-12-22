2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Haberler
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2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde ulaşım ağır tonajlı araçların geçişine geçici süreyle kapatıldı.

ERZİNCAN (İHA) - 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

ERZİNCAN - Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde ulaşım ağır tonajlı araçların geçişine geçici süreyle kapatıldı.

Kar ve tipi Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Sis ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle de zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ geçidinde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı Erzincan Altköy ile Sivas İmranlı arası tır trafiğine kapatıldı.

Karla mücadele ekipleri Erzincan'ı çevre illere bağlayan geçitlerdeki karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik polisleri ise kar ve tipinin etkili olduğu güzergahları kullanan sürücüleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

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