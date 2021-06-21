218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu

218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi'nin Doğal Yaşam Merkezi'nden 218 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Doğal Yaşam Merkezi'nden 218 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 2021 yılının ilk 5 ayında sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 218'e ulaştı. Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde merkez tarafından sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 218'e ulaştı. 157 köpek ve 61 kediyi evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, "Satın alma, sahiplen" diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulundu. - ESKİŞEHİR

218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu
218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu
218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Başak Dizer Hande Ataizi Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gareth Bale Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:29:08. #1.15#

title